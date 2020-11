Neto, apresentador da Band Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 16:36

Rio - O apresentador Neto criticou a demissão do técnico Domènec Torrent pelo Flamengo durante "Os Donos da Bola" desta terça-feira. O apresentador questionou o valor de quase R$ 12 milhões de rescisão pago pelo clube ao catalão e chegou a citar as famílias das vítimas do trágico incêndio no Ninho do Urubu.

"Contrata o Domenéc Torrent, aí você arrebenta com o cara com 67% dos pontos. Ele não perdeu nenhum título com as goleadas que tomou. Está tudo certo. Quando mando ele embora, mais os amigos, são R$ 12 milhões. Queria saber se os dirigentes do Flamengo deram R$ 12 milhões para as dez vítimas. Então, eu tenho R$ 12 milhões para pagar de multa, mas não tenho para não deixar o Flamengo com todos os problemas com o nome do Ninho do Urubu?", questionou o apresentador.

Para o lugar de Dome, o Flamengo contratou Rogério Ceni. O ex-goleiro foi apresentado e já estreia nesta quarta-feira, diante do São Paulo, pela Copa do Brasil, no Maracanã.