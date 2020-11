Narrador Luis Roberto, do Grupo Globo Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 17:02 | Atualizado 16/11/2020 17:03

Rio - Após empatar em casa contra o Atlético-GO no fim de semana, o Flamengo viu o fantasma das lesões voltar a assustar o time. No sabádo, Gabigol e Thiago Maia sairam da partida com lesão. Eles agora se juntam a Filipe Luís, Rodrigo Caio, Diego e Pedro no DM. O volante, inclusive, pode só retornar em 2021.

Segundo o narrador do Grupo Globo, Luís Roberto, o departamento médico do Flamengo caiu de nível em relação a 2019 e tem sido o maior adversário do time carioca.

Publicidade

"Ponto fraco do Flamengo é o departamento médico. Não é possível esse número de contusões. No ano passado o Flamengo teve contusões pontuais, o departamento médico foi decisivo para dar ao Jorge Jesus uma equipe capaz de produzir o que produziu", afirmou.

Para o narrador, mesmo com um dos melhores elencos do país, alguns dos reservas tem apresentado um futebol muito inferior ao dos titulares.

Publicidade

"O Pedro Rocha e Michael não estão à altura dos titulares. Esse ano o departamento médico está lotado de gente. O time vive um drama. Rodrigo Caio ficou dois meses sem jogar. O Gabigol ficou mais de um mês fora", completou.

O Flamengo está a três partidas sem vencer e encara o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador Rogério Ceni está em busca de soluções para montar a equipe e tentar reverter o resultado negativo da primeira partida em que perdeu, em casa, por 2 x 1.