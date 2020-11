Por O Dia

Publicado 17/11/2020 15:50

Rio - Por meio das suas redes sociais, o Flamengo confirmou que o volante Thiago Maia sofreu uma lesão ligamentar no joelho . O clube carioca afirmou que está debatendo com o Lille, da França, clube que detém os direitos do jogador, como será feito o tratamento.