Everton Ribeiro Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 18:54 | Atualizado 18/11/2020 20:08

Rio - O Flamengo entra em campo nesta quarta para enfrentar o São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Um dos principais jogadores do Rubro-Negro, Everton Ribeiro faz tratamento intensivo para atuar depois de defender o Brasil nos últimos dois jogos da Seleção. Para o apresentador e ex-jogador Neto, o meia é o 'grande craque' da Amarelinha no momento:

Publicidade

“A partida está apenas ok para mim, mas o resultado é bem importante para a seleção, é uma grande vitória contra o Uruguai (…) O Everton Ribeiro é o grande craque da seleção nesse momento”, disse Neto, durante o 'Donos da Bola' desta quarta-feira. Nas duas partidas, contra Venezuela e Uruguai, Everton Ribeiro jogou os 90 minutos. Rogério Ceni ainda não sabe se utilizará o meia.