Publicado 19/11/2020 19:25

Rio - Nas últimas semanas, o Flamengo encarou o São Paulo em três oportunidades, na Copa do Brasil e Brasileirão. Além dos placares favoráveis ao time paulista, outro fator chamou atenção: o duelo particular entre Daniel Alves e Gerson. Após o jogo da última quarta-feira, vencido pelo Tricolor Paulista por 3 a 0, Dani foi às redes sociais e mandou um recado ao meia do Rubro-Negro.

Gerson e Daniel Alves promoveram duelo particular nos últimos Reprodução/Instagram

Nos stories do Instagram, Daniel Alves publicou uma foto do duelo pessoal com Gerson em campo, com a legenda: "Alto nível de competição e máximo respeito sempre". Os dois promoveram duelo firme, com duras faltas e alguns desentendimentos. No último jogo, Gerson acertou um chute, sem intenção, no rosto de Dani, que caiu no gramado. Automaticamente, o meia foi pedir desculpas.