Organizadas do Flamengo protestam com faixas no Maracanã Reprodução

Publicado 20/11/2020 15:21 | Atualizado 20/11/2020 15:25

Rio - O Flamengo está longe de viver um bom momento. Eliminado da Copa do Brasil e com clima pesado nos bastidores, o Rubro-Negro tenta se recuperar na temporada. Nesta sexta-feira, diversas organizadas estenderam faixas no Maracanã com palavras de ordem, como "Time sem vergonha" e "Queremos respeito".

O clima não é dos melhores há cerca de três semanas, quando o Flamengo foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1, no Maracanã. Em seguida, foi atropelado pelo Atlético-MG, e o então técnico Domènec Torrent foi demitido. Após a chegada de Ceni, o Rubro-Negro tropeçou no Campeonato Brasileiro diante do Atlético-GO e foi eliminado para o São Paulo nas quartas de final Copa do Brasil, com 4 a 0 no agregado.



O próximo compromisso do Flamengo será contra o Coritiba, neste sábado, no Maracanã. O Rubro-Negro busca a retomada no Campeonato Brasileiro, visto que não vence há quatro jogos. A bola rola às 19h (de Brasília).