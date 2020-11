Thiago Maia Luciano Belford

Rio - Após uma inicial discordância entre o departamento médico do Flamengo e o Lille , o clube carioca informou por meio das suas redes sociais que o volante Thiago Maia irá se submeter a uma operação para se recuperar da lesão que sofreu nos ligamentos do joelho.

Thiago Maia se machucou no empate com o Atlético-GO. O jogador, de 23 anos, será operado neste sábado, no Rio de Janeiro, e não vai mais entrar em campo com a camisa do Flamengo nesta temporada. O jogador pertence ao Lille e está emprestado ao clube do Rio até o meio de 2021.

O chefe do departamento médico do Flamengo, o Doutor Márcio Tanure explicou a lesão. Inicialmente, o clube carioca avaliou a possibilidade de um tratamento conservador, porém em debate com o Lille, equipe que é detentora dos direitos econômicos do volante, o processo cirúrgico ficou definido.



"Thiago Maia sofreu um entorse e devido a esse trauma fez um lesão do canto posterolateral, que é uma lesão complexa, grave dos ligamentos do joelho. Após discussão do caso clínico e consciência do Lille, foi optado o tratamento cirúrgico", afirmou.

Não existe previsão de retorno aos gramados para o jogador. Thiago Maia foi um dos reforços do Flamengo para esta temporada. Ele entrou em campo pelo clube carioca em 29 oportunidades e não fez nenhum gol.