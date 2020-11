Pedro Rocha Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 13:50

Rio - Emprestado ao Flamengo até o final de 2020, o atacante Pedro Rocha pode ter o seu vínculo renovado com o clube. O Rubro-Negro procurou o Spartak Moscou, da Rússia, para prorrogar o contrato do atleta até pelo menos o meio de 2021. A equipe russa aceitou, mas fez um pedido ao Flamengo: 1,5 milhões de euros (cerca de R$ 9 milhões). As informações são do canal do jornalista Venê Casagrande.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



O Flamengo havia pedido a prorrogação do empréstimo até fevereiro de 2021, por conta da alteração na temporada brasileiro, devido a Covid-19. No entanto, o Spartak Moscou recusou o pedido do clube carioca. Com esse aceno do clube russo, a diretoria do Flamengo havia se vale ou não investir para a permanência do atleta.

O Flamengo havia pedido a prorrogação do empréstimo até fevereiro de 2021, por conta da alteração na temporada brasileiro, devido a Covid-19. No entanto, o Spartak Moscou recusou o pedido do clube carioca. Com esse aceno do clube russo, a diretoria do Flamengo havia se vale ou não investir para a permanência do atleta.

Publicidade

Pedro Rocha, de 26 anos, chegou ao Flamengo no começo da temporada para se uma opção ofensiva. No entanto, o jogador pouco atuou, seja por decisão técnica ou por conta da suas lesões. Foram apenas dez jogos com a camisa rubro-negra até o momento.