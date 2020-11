Zico Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 20:29

Rio - O Flamengo ficou no empate contra o Racing no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No Maracanã, na próxima terça-feira, o Rubro-Negro precisa da vitória para seguir na competição rumo ao bicampeonato. Maior ídolo da história do clube, Zico aprovou a atuação do clube na partida, mas pediu equilíbrio mental dos atletas no confronto da volta.

"Eu acho que acabou sendo um bom resultado, até porque decide em casa, no Maracanã. Mesmo tendo uma pequena vantagem, você não pode jogar com ela, tem que jogar sem se preocupar. Se ela acontecer, aí você carrega aquilo que conquistou. Mas não tem nada garantido, tem que se preparar bem, principalmente na parte mental", disse Zico em seu canal no Youtube.

Para o confronto, Rogério Ceni tem um problema. Expulsos no primeiro duelo, Thuler e Natan são desfalques. Muito criticado neste início de passagem pelo clube, Gustavo Henrique deve assumir a vaga, ao lado do também questionado Léo Pereira. Contudo, o técnico do Fla terá os próximos dias para treinar a equipe, já que o Fla não tem compromisso neste final de semana.