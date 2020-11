Rio de Janeiro - 05/12/2019 - Diego do Flamengo comemora seu gol durante partida contra a equipe do Avai no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2019. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 27/11/2020 21:53 | Atualizado 27/11/2020 21:54

Rio - O meia Diego desfalcou o treinamento do Flamengo no campo nesta sexta-feira e fez trabalhos na parte interna no Ninho do Urubu. O camisa 10, segundo apurou a reportagem, sentiu dores musculares, foi poupado e será reavaliado pelo departamento médico no treino deste sábado.

Problemas musculares têm sido um fantasma no Flamengo, que está tendo que conviver com muitos jogadores machucados nos últimos dias. Atualmente, Rodrigo Caio e Pedro estão em processo de transição e têm chances de retornar na terça-feira contra o Racing, pela Libertadores.

O chileno Isla, desfalque no último jogo após sentir dores musculares, fez exames médicos que constatam apenas edema. O jogador não treinou no campo na quinta-feira com o grupo e nesta sexta fez trabalhos leves com bola. A expectativa é que não seja desfalque para a decisão com os argentinos.

A programação do Flamengo prevê treino sábado, domingo e segunda-feira antes de pegar o Racing. O Rubro-Negro precisa de um empate em 0 a 0 ou uma simples vitória para se classificar às quartas. Igualdade em 1 a 1 leva para os pênaltis e de 2 a 2 em diante dá a vaga para os hermanos.