Brazil's Flamengo Gabriel Barbosa celebrates after scoring against Argentina's Racing during their closed-door Copa Libertadores round before the quarterfinals football match at the Presidente Peron stadium in Avellaneda, Buenos Aires Province, Argentina, on November 24, 2020. (Photo by Marcelo Endelli / POOL / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 12:37

Rio - Após o empate em 1 a 1 contra o Racing na última terça-feira, o Flamengo entra em campo novamente na próxima terça para enfrentar o clube argentino na Libertadores. Pelo critério do gol fora de casa, o clube carioca precisa apenas de um empate sem gols para seguir adiante no torneio. No entanto, para o comentarista Mauro Cezar Pereira o Rubro-Negro não tem vantagem.

Publicidade

"O Flamengo joga por um empate sem gols, o que não significa nada, porque o Flamengo toma gol em todo jogo, então a chance de empatar em 0 a 0 me parece muito pequena, mas com uma vitória simples se classifica, se empatar em 1 a 1 pode ir para os pênaltis, ou seja, não é situação tão difícil como a da temporada passada, mas os problemas defensivos são muito graves", disse.