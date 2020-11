Pedro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 12:59

Rio - Para seguir em busca do sonho do bicampeonato seguido da Libertadores, o Flamengo terá de passar pelo Racing, na próxima terça-feira. O Rubro-Negro, que empatou em 1 a 1 no primeiro jogo, na Argentina, precisa apenas de um 0 a 0 ou uma vitória simples para avançar. Para o duelo, Rogério Ceni deve ter a volta de Pedro, que participou do último treino com o time.

Publicidade