Por Venê Casagrande

Publicado 30/11/2020 17:28

Rio - O Flamengo pega o Racing nesta terça-feira, no Maracanã, às 21h30, pelas oitavas de final da Libertadores. A vaga Às quartas de final da competição significará mais quem mais um passo dado na busca pelo título da competição. A parte financeira do clube para a temporada 2021 também está em jogo, pois a vaga deve ter impacto direto no investimento do futebol para o próximo ano.

O orçamento previsto para 2020 já havia sido afetado com a pandemia do novo coronavírus e a perda de receita de cerca de R$ 200 milhões pela falta de bilheteria, sócio-torcedor e direitos de televisão, que foram deslocados para o próximo ano.

Porém, durante a pandemia, o Flamengo fez uma readequação dos valores e traçou uma situação estável para a temporada mesmo diante da crise ocasionada pela Covid-19. Nesse "novo orçamento", previa chegar às semifinais da Copa do Brasil, ou seja, "deixou de ganhar" R$ 7 milhões previstos, após a eliminação para o São Paulo na competição. Para piorar o cenário, o clube ainda imaginava a volta de público neste ano aos estádios, apostando que entrariam mais R$ 9 milhões no caixa ainda em 2020, o que não irá acontecer.

Diante das circunstâncias, a meta na Libertadores se tornou ainda mais importante: chegar à semifinal. Se conseguir, o Flamengo acumulará US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 18,7 milhões pela cotação atual) em receitas com premiação.

COMPROMISSOS FINANCEIROS EM 2020:

Além de todas as dificuldades financeiras que o Flamengo poderá ter em uma eventual queda na Libertadores, o clube ainda tem compromissos financeiros que precisam ser resolvidos antes do fim de 2020. A diretoria ainda não entrou em acordo com Domènec para a rescisão contratual. O catalão não aceitou as propostas feitas pelo clube e exige o pagamento da multa de em torno de R$ 11,4 milhões.

O goleiro Diego Alves, titular atualmente com Rogério Ceni, tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. O departamento de futebol chegou a um acordo com o goleiro na parte financeira, mas os números fechados foram vetados pela equipe financeira do Rubro-Negro. Com isso, o estafe do atleta aguarda o que foi "selado" seja cumprido.

Além disso, o Flamengo precisa exercer a opção de compra do atacante Pedro, emprestado pela Fiorentina até 31 de dezembro, avaliada em 14 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais.