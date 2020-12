Torcida do Flamengo irá homenagear Maradona no Maracanã Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 13:24

Rio - Quase uma semana após a morte de Diego Maradona, as homenagens pelo mundo não param. Na noite desta terça-feira, na partida entre Flamengo e Racing, no Maracanã, uma faixa colocada pela torcida organizada Raça Rubro-Negra estará presente na arquibancada, com os dizeres “Maradona hoy y siempre”.

Não será a primeira vez que Maradona será homenageado pelo Flamengo. Em 1991, após a prisão e envolvimento do craque com drogas, o time entrou em campo com a faixa “Maradona, o Flamengo te ama, hoje e sempre”.



Flamengo e Racing se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores.