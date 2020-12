Uniformes de Flamengo e Racing para o duelo desta terça-feira Reprodução

Por Venê Casagrande

Rio - Os uniformes de Flamengo e Racing estão definidos para o duelo desta terça-feira, no Maracanã, às 21h30, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. Em reunião nesta manhã, entre membros das duas equipes e da Conmebol, ficou decidido que os times irão a campo da seguinte forma:

Os goleiros do Flamengo estarão todos de azul, camisa, calção e meião. Os jogadores de linha estarão de camisa rubro-negra, calção branco e meão rubro-negro. No Racing, os atletas da linha estarão com camisa branca e listas em azul, calção preto e meião branco. Os arqueiros vão se vestir todo de verde.

Por ter empatado o jogo na Argentina em 1 a 1, o Flamengo consegue a classificação se não tomar gols, o que não acontece há oito jogos. Qualquer igualdade no placar com dois gols ou mais dá a vaga ao Racing.