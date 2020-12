Carlos Cereto Reprodução

Rio - Segundo o comentarista Carlos Cereto, do Grupo Globo, não há quem possa substituir Rodrigo Caio na zaga do Flamengo. Para Cereto, o zagueiro ainda faz mais falta que Gabigol. O atacante não foi relacionado para o jogo desta terça contra o Racing, pelas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.

O comentarista destacou que, mesmo Gabigol sendo de suma importância para o time, o ataque do Flamengo não sofre tanto sem ele quanto o setor defensivo sofre sem Rodrigo Caio. Para ele, o zagueiro seria titular mesmo que "com uma perna".

"O Gabigol não joga hoje e o Rodrigo Caio pode voltar. Entre jogar o Gabigol e o Rodrigo Caio agora, eu escolheria o Rodrigo Caio. Porque não adianta nada ter um quadrado mágico lá na frente, se você tem o trágico lá atrás. Não dá para ganhar a Libertadores com a defesa do Flamengo. Voltando o Rodrigo Caio, dá para ganhar. Perto dos caras que estão lá agora, ele poderia jogar com uma perna só. Ele joga mais que Gustavo Henrique, Léo Pereira"

Cereto lembrou que como o Flamengo empatou o primeiro jogo por 1 a 1, caso a defesa rubro-negra não for vazada hoje, o time pode se classificar mesmo em caso de empate, tendo em vista o critério dos gols marcados fora de casa.

"Não é que o Gabigol não faça falta, mas tem o Pedro para substituir. Mas a defesa do Flamengo está fazendo água. E está fazendo água na Libertadores, não pode fazer isso agora. O ideal seria ter os dois. Mas se tiver que escolher entre um e outro, fico com o Rodrigo Caio. São oito jogos seguidos que a defesa do Flamengo leva gol. Hoje, se não levar gol, classifica, então o Rodrigo Caio pode fazer uma grande diferença", completou.