Lincoln Reginaldo Pimenta

Por Venê Casagrande

Publicado 03/12/2020 14:29 | Atualizado 03/12/2020 15:00

Rio - A diretoria do Flamengo parece estar decidida de não querer mais Lincoln no elenco. Na noite da última quarta-feira, Bruno Spindel entrou em contato com o atacante, por volta das 23h, pedindo que o jogador se apresentasse ao time Sub-20 que disputaria uma partida pelo Brasileirão Sub-20.

O jogador não aprovou a ideia, e os representantes e Lincoln entraram no circuito, fazendo com que Lincoln não "descesse" para o Sub-20 e se apresentasse ao time profissional no treino desta quinta-feira, marcado para o período da tarde. O empresário do atacante afirmou que não acharia justo a decisão, pois o jogador, além de fazer parte do elenco principal há bastante tempo, recebeu inúmeras propostas na última janela de transferência, e o clube fez jogo duro para se desfazer do centroavante.

Publicidade

Em contrapartida, Bruno Spindel teria dito ao empresário de Lincoln que, caso o jogador não aceitasse reforçar o Sub-20, seria afastado do time principal e treinaria separado. O treino desta tarde está marcado para começar às 16h, e Lincoln seguiu a orientação dos seus representantes: irá se apresentar ao técnico Rogério Ceni.