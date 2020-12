Lincoln Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 03/12/2020 15:59 | Atualizado 03/12/2020 16:00

Rio - O clima entre Flamengo e representantes de Lincoln esquentou nesta quinta-feira. Após Bruno Spindel ligar para o jogador na noite da última quarta-feira para pedir que ele se apresentasse ao time sub-20 e os empresários do atacante não aceitarem, o jovem se apresentou normalmente no Ninho do Urubu ao técnico Rogério Ceni. Porém, o atleta foi advertido e liberado da atividade desta tarde.

Segundo apurou a reportagem, a diretoria do Flamengo queria que Lincoln viajasse às pressas para Salvador, onde a equipe sub-20 enfrenta o Bahia nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Na conversa que Spindel teve com o representante, o dirigente rubro-negro disse que, caso o jovem não cumprisse a determinação, providência seriam tomadas, como um afastamento do elenco principal.

Ao chegar no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira, Lincoln percebeu que os pertences dele para treinar sequer estavam no vestiário. O jogador, portanto, deixou o CT após ser liberado pela diretoria do Flamengo.

