Proposta oficial enviada ao Flamengo por Lincoln Reprodução

Por Venê Casagrande

Rio - O Flamengo recebeu uma proposta do Pafos, do Chipre, pelo atacante Lincoln. A reportagem do Jornal O Dia teve acesso ao documento oficial enviado à diretoria rubro-negra na última janela de transferência(dia 30 de junho) e que traz detalhes quanto o time carioca receberia na venda do jovem de 19 anos.

A oferta foi de 4 milhões de dólares por 75% dos direitos econômicos de Lincoln. A forma de pagamento não estava especificado. Mas tinha um detalhe que chamou atenção: o jogador só seria, de fato, comprado pelo Pafos se passasse em um período de teste no clube do Chipre.

Clima ruim entre Flamengo e representantes de Lincoln:

O atacante Lincoln foi liberado do treino desta quinta-feira após representantes do jogador entrar em rota de colisão com a diretoria. Bruno Spindel entrou em contato com o atleta na última quarta-feira para pedir que ele viajasse às pressas para Salvador, onde o time sub-20 jogaria contra o Bahia.

Os representantes de Lincoln, entretanto, não gostaram da sugestão da diretoria e não autorizaram o atacante a viajar. Nesta quinta-feira, o atacante chegou para treinar no elenco profissional, no período da tarde, levou advertência e foi liberado da atividade.