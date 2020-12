Hugo Souza está perto de estender o seu vínculo com o Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 19:40 | Atualizado 03/12/2020 19:43

Rio - Enquanto o Flamengo ainda não define a situação de Diego Alves, outro goleiro do Flamengo estendeu o vínculo com o clube. Destaque nos últimos meses, Hugo Souza assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2025. Arqueiro de 21 anos defendeu o time principal em 11 partidas.

Assim que Diego Alves se lesionou, há dois meses, César e Gabriel Batista eram os próximos na fila para assumir o gol do Rubro-Negro. No entanto, a covid-19 tirou ambos de combate e a vaga caiu no colo de Hugo Souza, que fez ótimas exibições e permaneceu como titular mesmo após o retorno de César e Gabriel.