Rogério Ceni e o grupo do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 11:13

Rio - A eliminação para o Racing nas oitavas de final da Libertadores causou uma dor imensa no vestiário do Flamengo, mas teve uma resposta imediata do grupo e da comissão técnica. De acordo com informações da "ESPN Brasil", o Rubro-Negro firmou ali mesmo um pacto pela conquista do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



Após o término da partida no Maracanã, a incredulidade reinava no semblante dos jogadores e dos profissionais do clube carioca. A semana de treinamentos com Rogério Ceni anterior ao confronto foi considerada proveitosa, e o desempenho poderia ter resultado numa vantagem maior no primeiro tempo.

Após o término da partida no Maracanã, a incredulidade reinava no semblante dos jogadores e dos profissionais do clube carioca. A semana de treinamentos com Rogério Ceni anterior ao confronto foi considerada proveitosa, e o desempenho poderia ter resultado numa vantagem maior no primeiro tempo.

Publicidade

Apesar da derrota dolorida, de acordo com informações da "ESPN Brasil", existe uma concordância no pensamento e simpatia mútua entre Rogério Ceni e o grupo do Flamengo nesse primeiro mês do treinador no Ninho.

A partir da derrota, o grupo e a comissão acertar o objetivo de fechar a temporada com quatro conquistas (o Flamengo já faturou em 2020: a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca). O oitavo título brasileiro seria a cereja do bolo e fortaleceria o entendimento de que a contratação de Ceni foi correta.