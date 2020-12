pedro Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 04/12/2020 15:45 | Atualizado 04/12/2020 15:46

Rio - O Flamengo vive momentos decisivos em dezembro dentro e fora de campo. Enquanto Rogério Ceni comanda treinamentos no Ninho do Urubu visando ao duelo com o Botafogo neste sábado, a diretoria trabalha na busca de recursos para oficializar à Fiorentina que irá exercer a opção de compra do atacante Pedro. E a pressa da cúpula tem um motivo: o e-mail precisa chegar à caixa de entrada dos italianos até o dia 10 de dezembro, conforme previsto em contrato, mesmo com o vínculo de empréstimo sendo até o fim deste mês.

Com a queda precoce na Copa do Brasil e na Libertadores, o Flamengo entende que cortes precisarão ser feitos, não só no futebol, mas também em outros departamentos. Saída de jogadores com alto custo irão acontecer, mas, mesmo diante da necessidade de fazer ajustes financeiros, os departamentos financeiro e futebol estão alinhados em encontrar a solução para ter Pedro de forma definitiva no elenco.

Apesar de ser um valor alto, a diretoria do Flamengo entende que os 14 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, serão bem investidos para ficar com Pedro pelos próximos cinco anos. A forma de pagamento também está acertada, e a Fiorentina receberá o montante em seis parcelas, durante três anos, sendo duas por temporada. O primeiro depósito será feito em janeiro de 2021.

Então, até a próxima quinta-feira, terá o desfecho da novela que promete ser feliz para a torcida rubro-negra e também para Pedro, que não esconde de ninguém a vontade de permanecer no Flamengo. Por outro lado, a Fiorentina viu que o atacante se valorizou e voltou a ser convocado para a Seleção. Com isso, os italianos sonhavam com o retorno do jogador para que pudessem tentar fazer uma venda com valores maiores do que aqueles estabelecidos na opção de compra com o Rubro-Negro.

Pelo Flamengo, Pedro entrou em campo 38 vezes e marcou 20 gols, superando a temporada de 2018, quando jogava pelo Fluminense e balançou a rede em 19 oportunidades em 40 partidas. Por ter 23 anos.