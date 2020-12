Botafogo e Flamengo se enfrentam no Engenhão pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na foto o técnico do Flamengo Rogerio Ceni Daniel Castelo Branco

Publicado 06/12/2020 10:11

Rio - O Flamengo venceu o Botafogo, no último sábado, por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, mas acabou perdendo Gustavo Henrique, por expulsão. O técnico Rogério Ceni defendeu a atitude do defensor que segurou Lucas Campos, evitando um lance de perigo para o adversário.

"Num dos momentos cruciais, ele fez o correto no momento correto. Tivemos um pequeno erro, e ele corrigiu mesmo tendo de se sacrificar. Eu acompanho o treinamento de todos os zagueiros. Trabalho a linha de quatro atrás, tenho me dedicado bastante. Hoje foi um dia importante, porque há muito tempo o Flamengo não fechava um jogo sem tomar gols", disse Ceni.



O treinador explicou que a escolha por manter Gustavo Henrique como titular na partida foi devido a altura dos atacantes alvinegros. Pedro Raul e Matheus Babi, ambos com mais de 1,90m.

"Eu acompanho todos os dias e quero o melhor para o Flamengo. Outros jogadores vão ter as oportunidades. Neste momento, pelo entendimento, pelo dia a dia, pelo que conheço do jogador, o Botafogo vinha com jogadores acima de 1,90m. Ele tem bola aérea boa e cabeceio superior ao de outros jogadores. Ele foi importante nesse tipo de jogada. Fez boa partida, ajudou a equipe", completou o treinador.