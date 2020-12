Há quase dois meses afastado, Diego Alves deve voltar contra o Furacão Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 10:27

Rio - O Flamengo ainda está tentando manter o goleiro Diego Alves na equipe. O clube fez uma nova proposta que são condizentes com os valores dentro do estabelecido pelo departamento financeiro. No entanto, ainda não houve resposta. As informações são do "Ge".

É possível que haja uma definição ainda neste semana, visto que o contrato do goleiro termina no fim deste mês.

A extensão do vínculo de Diego Alves com o Flamengo é pauta há alguns meses dentro do clube. O atleta, no início de novembro, aceitou uma proposta encaminhada pelo diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel. Porém, a negociação foi travada quando o departamento financeiro considerou os valores acima da capacidade financeira do clube.

De lá pra cá, houve um impasse diante das negociações. A tendência com essa nova proposta é que surja a possibilidade de acerto entre as partes.

Enquanto não há um desfecho, Diego Alves segue sendo o titular na equipe de Rogério Ceni. O goleiro esteve em campo na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último sabado.