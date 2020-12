Everton Ribeiro comemora seu gol diante do Botafogo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 09:22

Rio - A vitória sobre o Botafogo no Brasileiro, somado ao tropeço de Palmeiras, Internacional, Santos e Atlético-MG aumentaram as chances matemáticas do Flamengo na competição. Em terceiro lugar, a equipe comandada por Rogério Ceni se tornou a segunda com mais possibilidades, de acordo com o site "Infobola".

Segundo os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro pulou de 10% para 14% de chances de ser campeão. O líder São Paulo é o clube com mais possibilidades. Na ponta, o Tricolor alimenta 63% de possibilidades de título.

Em segundo lugar, com um jogo a mais que o Flamengo, o Galo tem 9%, em seguida vem o Grêmio com 7%. O Palmeiras tem 3%, o Fluminense tem 2%. Inter e Santos aparecem com 1% de possibilidades.