Yuri César sabe que ainda tem um longo caminho a trilhar até se tornar uma realidade para o Flamengo Gilvan de Souza

Por Venê Casagrande

Publicado 07/12/2020 21:16 | Atualizado 07/12/2020 21:35

Rio - O Flamengo avançou nos últimos dias na negociação para estender o contrato do atacante Yuri César, que está emprestado ao Fortaleza até fevereiro de 2021. Pelo bom desempenho com a camisa do Leão do Pici, o Rubro-Negro conversou com os representantes do jogador e decidiu dar uma valorização salarial ao atleta de 20 anos.

O atual contrato de Yuri César com o Flamengo vai até 2023 e o novo compromisso será até dezembro de 2025. A ideia da diretoria rubro-negra é se blindar de eventuais investidas de clubes do exterior oferecendo salários astronômicos, como aconteceu com recentemente.

O Real Valladolid , da Espanha, foi o primeiro tentar a contratação de Yuri César e ofereceu € 4 milhões (R$ 26,4). Em seguida, o Al Ain, dos Emirados Árabes, ofertou US$ 2,5 milhões (R$ 5,5 milhões). No começou de setembro, representantes do Al-Nasr, de Dubai, chegaram a se encontrar com o diretor do Flamengo Bruno Spindel, falaram que estavam dispostos a contratar o meia-atacante, mas o dirigente descartou a possibilidade.



O último a tentar (e a oferecer a maior proposta) foi o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, que estava disposto a pagar US$ 5,2 milhões, em torno R$ 30 milhões, por 80% dos direitos de Yuri César. O Flamengo descartou e avisou aos seus representantes que, neste momento, o jogador só será vendido se chegar valores "irrecusáveis".

Um outro fator que pesa contra qualquer clube que tentar a contratação de Yuri César é que o Fortaleza, clube que o jogador defenderá por empréstimo até fevereiro de 2021, tem direito a 10% do valor pela "taxa de vitrine", conforme previsto em contrato.



Um outro ponto que chama atenção em Yuri César é a questão física. O jogador ganhou massa muscular, não perdeu velocidade e raramente se machuca. Diante deste cenário, o Flamengo quer botar em prática o planejamento adotado para a joia, que é utilizá-lo e não precisar ir ao mercado em busca de reforço.



Com 20 anos, Yuri César disputou 32 jogos pelo Fortaleza e marcou cinco gols. Embora não seja titular, o atacante sempre é acionado e costuma entrar bem nas partidas.