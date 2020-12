Rogério Ceni comanda primeiro treino no Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 07/12/2020 21:28 | Atualizado 07/12/2020 21:40

Até o fim do Brasileirão, em fevereiro de 2021, o Flamengo terá pela frente algo que foi raro desde o início de 2019: semana cheia para trabalhar. Para aproveitar os dias da melhor forma possível, o departamento médico, a equipe de preparação física e a comissão técnica se reuniram e decidiram escolher semanalmente um ou dois atletas para passarem por uma preparação física especial, de recondicionamento físico e reequilíbrio muscular.



Os estreantes do novo projeto do Flamengo, nesta semana, serão Diego e Bruno Henrique. O meia, inclusive, com leves dores em uma das panturrilhas, não foi a campo nesta segunda-feira, dia da reapresentação do elenco após a vitória sobre o Botafogo, e ficou na parte interna do Ninho do Urubu. O atacante, que saiu do clássico com dores no tendão do joelho direito, foi reavaliado e passará por uma preparação física especial para ficar 100% para o duelo com o Santos no próximo domingo.



Nesta terça-feira, Diego e Bruno Henrique, portanto, não são presenças garantidas no campo para trabalhar junto com os demais jogadores. Os dois têm a chance de ficarem fazendo trabalhos individualizados e sob a supervisão de fisioterapeutas e/ou preparadores físicos. O processo é parecido com o que Gabigol vem fazendo desde que foi constatado um desequilíbrio muscular no atacante. O camisa 9 está sendo preparado para retornar justamente contra o Peixe.



O técnico Rogério Ceni foi consultado e aprovou a iniciativa. Os jogadores serão escolhidos nas reapresentações do elenco para fazer o trabalho especial na preparação física, como foi feito com Diego e Bruno Henrique nesta segunda-feira.