Rio - Com contrato pelo Flamengo até o fim do ano e próximo de um adeus, Diego Alves só terá condições de defender a equipe em mais três partidas. Na opinião do ex-jogador e comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, o jogador deve ser mantido como titular até o término do seu vínculo.

"Acredito que ele deva continuar sendo titular, pela história que tem e pela qualidade. Quando acabar o contrato, o Hugo pode assumir a vaga e dar conta do recado, como ele estava dando", afirmou.

Na opinião do comentarista, o Flamengo acabou se equivocando na forma como lidou com os últimos momentos de contrato do goleiro.



"Eu creio que a situação não deveria ter chegado a esse ponto. Acho que a renovação deveria ter acontecido, se não aconteceu ele deveria ter sido liberado para acertar com outro clube, mas já que ficou, deve continuar nos últimos jogos", disse.

Com contrato com o Flamengo até o fim de 2020, Diego Alves deverá ser titular da equipe nos jogos contra o Santos, Bahia e Fortaleza.