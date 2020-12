Rodolfo Landim, presidente do Flamengo Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 11:53

Rio - Na última semana, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim se instalou no Ninho do Urubu para monitorar o trabalho do departamento de futebol mais de perto. Com o calendário mais folgado, o jornalista Mauro Cezar Pereira afirmou que essa ação é uma jogada para a torcida justamente no momento em que o time terá mais tempo para treinar.

"O Landim não tem nada o que fazer lá, isso aí é jogar para a arquibancada […] Agora também é mais fácil você aparecer, porque é justamente quando o Flamengo tem possibilidades reais de uma recuperação, semanas inteiras para treinar, para recuperar os atletas machucados. O técnico que chegou há pouco tempo pode conhecer melhor os jogadores, trabalhar melhor, está treinando finalização porque os caras não conseguem fazer gol", disse em participação no podcast ‘Posse de Bola’, antes de prosseguir:



"É óbvio que nesse tempo, pelo menos em tese, ele oferece ao departamento de futebol, ao treinador, aos atletas e tudo mais, uma melhora de rendimento, aí quando o presidente vai para lá, se o time melhorar o seu rendimento, alguém vai associar ‘viu? O Landim foi para lá e o time melhorou’, não tem nada a ver uma coisa para a outra, eu acho que isso é um factoide, é uma coisa para jogar para a torcida e eu acho que não passa por aí", concluiu.