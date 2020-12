Michael, atacante do Flanengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 16:49

Rio - Contratado pelo Flamengo após se destacar no Goiás, Michael custou cerca de R$ 34,5 milhões aos cofres do Rubro-Negro. No entanto, até o momento o jogador não convenceu e vem sendo criticado pela torcida.

Atualmente no Yokohama Marinos, do Japão, o atacante Erik viveu situação parecida quando saiu do Goiás para o Palmeiras. Em entrevista à ESPN, o jogador avaliou o momento que vive Michael no Flamengo.



"Michael é um grande atleta. Fez uma história muito bonita pelo Goiás. Na vida do atleta, nem sempre é sucesso, 80% é fracasso. Isso faz parte do processo natural. Mas o Michael tem muita qualidade, está num grande clube, torço para que dê certo. Um atleta de velocidade precisa de sequência para demonstrar todo o seu potencial", prosseguiu.

"Pode ser (por falta de sequência). Isso depende muito do que o treinador está pensando. O que eu tenho que fazer é torcer para ele. Nem sempre são momentos bons que vivemos. Precisamos estar com a cabeça muito boa. Quando surgir as oportunidades, temos que aproveitar, concluiu Erik.