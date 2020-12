Por O Dia

Publicado 13/12/2020 15:04 | Atualizado 13/12/2020 15:17

Nosso Time é a Gente Em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Santos, no Maraca, pelo Brasileirão. Pra cima! #FLAxSAN #VamosFlamengo pic.twitter.com/UsUyxgP7Ov — Flamengo (@Flamengo) December 13, 2020

Rio - O Flamengo divulgou a escalação para a partida contra o Santos, às 16 horas, no Maracanã. O jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileirão. O time Rubro-Negro tem a volta de Gabigol a titularidade. Natan ocupa a vaga de Gustavo Henrique, suspenso por expulsão no último jogo contra o Botafogo, enquanto João Gomes fica no lugar de Willian Arão, machucado.