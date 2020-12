Flamengo derrotou o Santos por 4 a 1 Daniel Castelo Branco

Por Pedro Logato

Publicado 13/12/2020 17:55

Rio - No Maracanã, o Flamengo voltou a convencer e a vencer no Brasileiro. Em duelo contra o Santos, que entrou em campo com um time reserva por conta do compromisso no meio de semana pela Libertadores, a equipe comandada por Rogério Ceni deslanchou no segundo tempo e goleou os paulistas por 4 a 1. O resultado manteve o Rubro-Negro na terceira posição com 45 pontos.

Na próxima rodada, o Flamengo vai encarar o Bahia, novamente no Maracanã, no próximo dia 20. Enquanto isso, o Santos tem no meio de semana compromisso contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Um empate sem gols garante a classificação do Peixe para a semifinal da competição.

O Flamengo começou a partida pressionando o Santos. Com quatro minutos criou a primeira grande chance. João Gomes recuperou a bola e Bruno Henrique achou Gabigol, o atacante driblou o goleiro João Paulo, mas acabou se enrolando e finalizou para a defesa do próprio arqueiro, que se recuperou. Dois minutos depois, o Peixe respondeu. Após cruzamento que Rodrigo Caio afastou mal, Jean Mota finalizou e Diego Alves apareceu para salvar.



O Flamengo matinha a mesma marcação pressão notabilizada por Jorge Jesus e que Rogério Ceni recuperou nos últimos jogos. Aos 19 minutos, a equipe carioca chegou bem novamente. Filipe Luís recebeu na esquerda e cruzou na medida para Arrascaeta, que finalizou para fora. Um minuto depois, outra boa oportunidade. Gerson recebeu dentro da área e cruzou para Bruno Henrique, que cabeceou para fora.

Aos 22 minutos, o Santos respondeu e quase saiu na frente do placar. Após bela trama ofensiva dos visitantes, Jean Mota recebeu dentro da área, livre, e acabou finalizando para fora, a bola passou muito perto do goleiro Diego Alves e assustou o Flamengo. Aos 31 minutos, em roubada de bola no campo de ataque, o Flamengo quase marcou. Bruno Henrique lançou em velocidade para a área e Gerson, que apareceu na frente, cabeceou, a bola passou raspando bem perto do gol do Santos, assustando os paulistas.

Dez minutos depois, o Flamengo conseguiu sair na frente. Após levantamento na área, Rodrigo Caio ganhou da defesa, Natan cabeceou na trave e no rebote Gerson apareceu para concluir para o fundo das redes do clube paulista. Mesmo atrás do placar, o Santos não se abalou e quase empatou logo depois. Aos 45 minutos, Alison recebeu com boas condições e finalizou, a bola desviou em Rodrigo Caio e passou raspando a trave de Diego Alves.

O segundo tempo começou e logo o Flamengo ampliou. Aos dois minutos, Bruno Henrique começou bela jogada e Arrascaeta acabou puxado dentro da área, a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Gabigol deslocou João Paulo e marcou o segundo da equipe carioca na partida.

Aos 11 minutos, o Flamengo fez mais um. Bruno Henrique fez outra bela jogada pelo fundo e cruzou, a bola acabou sobrando para Filipe Luís, que tocou para o fundo das redes ampliando a vantagem para os donos da casa.

Com grande vantagem no placar, Ceni queria mais e colocou Pedro na vaga de Gerson. Everton Ribeiro recebeu do centroavante e foi derrubado por João Paulo. A arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Gabigol cobrou novamente com perfeição e fez o quarto para o clube carioca. O atacante foi até o gol em que estava Diego Alves para comemorar com o experiente jogador que está próximo de deixar o Flamengo.

Aos 29 minutos, o Santos diminuiu a vantagem. Após boa jogada de Madson, Bruninho apareceu para cabecear, sem chances de defesa para o goleiro Diego Alves. Nos últimos minutos, Ceni tirou Arrascaeta e Bruno Henrique para preservar os jogadores e o ritmo da partida diminuiu. O jovem Pepê ainda finalizou uma bola no travessão, mas o placar não foi novamente alterado.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 1 SANTOS

Estádio: Maracanã (RJ)

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Cartões Amarelos: Marcos Leonardo (SAN), João Gomes (FLA), Filipe Luís (FLA)

Cartões Vermelhos:

Gols: Gerson (FLA), Gabigol (FLA) (dois), Filipe Luís (FLA), Bruninho (SAN)

FLAMENGO: Diego Alves; Mauricio Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson (Pedro), Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique (Pepê) e Gabigol (Pedro Rocha) / Treinador: Rogério Ceni

SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo (Ângelo); Alison (Bruninho), Sandry, Jean Mota (Lucas Lourenço) e Tailson (Felipe Jonatan); Marcos Leonardo (Guilherme Nunes) e Lucas Braga / Treinador: Cuca