Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo na goleada sobre o Santos, o atacante Bruno Henrique falou da situação envolvendo o goleiro Diego Alves após a vitória no Maracanã. O jogador defendeu a permanência do experiente jogador, que é um dos líderes do elenco rubro-negro.

"Todos sabem da importância dele dentro do grupo. É um líder dentro e fora de campo. A permanência é com ele e a diretoria, mas a gente quer que ele fique. Precisam sentar e conversar para ver o que é melhor para os dois, mas é um ídolo, um cara muito experiente dentro de campo", afirmou.



Diego Alves tem contrato com o Flamengo até o fim do ano. Caso não permaneça no Rubro-Negro, o jogador deverá fazer contra o Bahia, no Maracanã, e contra o Fortaleza, no Castelão, os seus últimos jogos pela equipe.

Na próxima rodada, o Flamengo vai encarar o Bahia, novamente no Maracanã, no próximo dia 20. Enquanto isso, o Santos tem no meio de semana compromisso contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela Libertadores. Um empate sem gols garante a classificação do Peixe para a semifinal da competição.