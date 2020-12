Rogério Ceni Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Publicado 14/12/2020 10:16

Rio - Após a goleada sobre o Santos, no Maracanã, o tema no Flamengo foi Diego Alves. O goleiro está com o contrato no fim e não deve seguir no clube carioca. Ao marcar, Gabigol foi comemorar com o jogador, e depois ao término da partida, Bruno Henrique afirmou que o elenco deseja a permanência do experiente arqueiro. O treinador Rogério Ceni elogiou Diego, mas preferiu não se estender sobre a sua renovação.

"Todos sabem da capacidade dele. A direção faz o melhor que pode, mas é decisão muito particular dos dois. Não quero entrar nessa questão. É deles, tem a parte financeira, não trabalho com isso. Só posso dizer que ele é um baita profissional, assim como o Hugo Souza, o Cesar, que é um baita menino. Não me envolvo na parte financeira, mas todos sabem do carinho que tenho por ele. Acho um ótimo profissional", afirmou.



Ao ser perguntado sobre a atitude de Gabigol, que após marcar foi na direção do goleiro e comemorou junto com ele, Rogério Ceni afirmou que viu com normalidade.

"credito que eles tenham relação de amizade. Não só entre eles, mas outros que conquistaram tantos títulos. Mas não é o primeiro jogo que ele foi capitão. Estou aqui há nove jogos, em três ele foi capitão. Tenho maturidade suficiente para escolha, fui capitão mil vezes na minha carreira e tenho total de liberdade de escolher. Já foi Diego Alves, foi Diego, foi Everton Ribeiro, Arão, Filipe Luís pode ser também. É uma escolha minha, particular e exclusivamente minha", opinou.