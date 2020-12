Flamengo ficou mais próximo da liderança Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 14:55

Rio - O sonho do título do Flamengo no Brasileiro se tornou mais real ao fim da 25ª rodada. A goleada sobre o Santos e o tropeço do São Paulo contra o Corinthians fizeram as chances de título do clube carioca quase dobrarem, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, registrados no seu site "Infobola".

Publicidade

O Rubro-Negro pulou de 11% para 19% de possibilidades de conquistar a taça do Brasileirão. O São Paulo segue sendo o maior favorito ao título com 56%. A distância entre as duas equipes é de cinco pontos, porém, o Flamengo tem um jogo a menos.



Além da equipe carioca e do Tricolor Paulista, o Galo aparece com 15% de chances de título, depois vem o Palmeiras e o Grêmio com 4%. Internacional e Fluminense completam a lista os dois com apenas 1%.