Rio - Apesar das manifestações de Gabigol e Bruno Henrique no último domingo na vitória sobre o Flamengo, Diego Alves está realmente mais perto de deixar o clube carioca. Na mira de um clube espanhol, o experiente jogador não estaria otimista em relação a permanência no Rubro-Negro. As informações são da "ESPN Brasil".

De acordo com informações do portal da emissora, o goleiro deseja permanecer por conta do ambiente e pelo seu histórico com a camisa do clube carioca. Porém, a tendência é que ele faça mais dois jogos e deixe o Flamengo, após o fim do seu contrato.



Caso volte ao futebol espanhol, Diego Alves irá retomar uma trajetória que durou 10 anos. Ele defendeu o Almeria de 2007 a 2011 e o Valencia de 2011 a 2017. Em 2017, o jogador chegou ao Flamengo e participou de todas as conquistas recentes do clube carioca.