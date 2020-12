Por Venê Casagrande

Publicado 14/12/2020 13:14 | Atualizado 14/12/2020 13:16

Rio - A reportagem do Jornal O Dia informou na última semana que o departamento médico, a equipe de preparação física e a comissão técnica do Flamengo se reuniram e decidiram escolher semanalmente um ou dois atletas para passarem por uma preparação física especial, de recondicionamento físico e reequilíbrio muscular . Os primeiros escolhidos foram Diego e Bruno Henrique, mas antes Gabigol, com desequilíbrio muscular, havia estreado o novo método, que contou com o apoio de profissionais de várias áreas do clube visando à evolução do artilheiro.