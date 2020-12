Natan, zagueiro do Flamengo Divulgação

Por Venê Casagrande

Rio - As boas atuações do zagueiro Natan com a camisa do Flamengo fazem com o que despertem o interesse de clubes europeus. O Torino, da Itália, sondou a situação do jogador rubro-negro recentemente, consultando possibilidades de a diretoria abrir negociações e possíveis valores envolvidos em uma futura transação.

A sondagem foi feita por um empresário brasileiro autorizado pelo Torino, Gilvan Costa, e não pelos representantes oficiais de Natan, que são da empresa "Bipro". O intermediário, em contato por telefone com a reportagem, confirmou a consulta, mas disse que não passou disso e descartou que o clube italiano tenha feito oferta.

Natan tem 19 anos e foi promovido ao time profissional nesta temporada. Ao todo, o zagueiro tem 11 partidas e um gol marcado. Em outubro, o jovem defensor renovou seu vínculo com o Flamengo, e o novo compromisso vai até dezembro de 2024, com valor de multa rescisória avaliada em 70 milhões de euros, cerca de 450 milhões de reais.