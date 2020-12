Os atacantes Pedro e Gabriel Barbosa, o Gabigol, em ação pelo Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 15:55

Rio - Desde 2019 o Flamengo acostumou-se a jogar um futebol cada vez mais ofensivo. No conturbado ano de 2020 não poderia ser diferente. O Rubro-Negro já balançou as redes 105 vezes no período, sendo que 57 deles saíram do trio ofensivo Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Para efeito de comparação, os três juntos, somam mais gols que Vasco e Botafogo na temporada.

Enquanto Gabigol, que marcou duas vezes na última rodada, e Pedro dividem a artilharia do ano com 20 gols cada e Bruno Henrique fecha a conta com 17. Botafogo e Vasco não vivem bom momento e marcaram apenas 44 e 41 tentos durante todo a temporada, respectivamente.

Publicidade

No Brasileirão a marca é bem parecida, enquanto o Flamengo está lutando pelo oitavo título nacional e marcou 42 vezes, sendo 22 gols do trio. Botafogo, que ocupa a lanterna do campeonato, tem só 23 gols, e, no topo do Z4 está o Vasco, que balançou as redes apenas 25 vezes na competição.