Por O Dia

Rio - Após retornar ao clube para fazer fisioterapia na última terça-feira , Thiago Maia está mais perto de ampliar seu vínculo com o Flamengo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", as conversas do clube carioca com o Lille para prorrogar o vínculo do atleta com o Rubro-Negro avançaram. Com isso, o jogador deverá ter o seu contrato ampliado até o fim do ano.