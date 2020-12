Diego Alves não deve ficar Alexandre Vidal/ Flamengo

Por O Dia

Rio - Com seu futuro indefinido no Flamengo, o goleiro Diego Alves tem sua situação monitorada pelo Benfica. Segundo o jornal "Record", de Portugal, o time de Jorge Jesus é um dos europeus interessados em contratar o camisa 1, que tem contrato com o Rubro-Negro somente até o fim do ano.

De acordo com a publicação, a boa relação do arqueiro com o Jesus pode ser um trunfo para a equipe européia. Caso seja contratado, ele chegaria de graça e disputaria a posição com Vlachodimos e Svilar.

Diego Alves, de 35 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2020. O clube e o goleiro iniciaram as tentativas de renovação no segundo semestre. No entanto, as duas partes não chegaram a um acordo, devido a questão salarial.