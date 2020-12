Maurício Souza Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Rio - O treinador da equipe sub-29 do Flamengo, Maurício Souza, testou positivo para o novo coronavírus e está cumprindo quarentena. Segundo a assessoria do time carioca, o técnico está com "sintomas bem leves", o resultado foi confirmado no fim da última semana. Mauricinho está sendo acompanhado pelo departamento médico.

Nesta quarta-feira, o Sub-20 do Rubro-Negro empatou em 1 x1 o clássico contra o Fluminense. A partida foi válida pelo Brasileirão e aconteceu nas Laranjeiras. Com a ausência de Maurício Souza, quem ficou à beira do gramado foi seu auxiliar técnico, Marcio Torres. Quando os 14 dias de isolamento chegarem ao fim, Mauricinho será novamente testado e caso dê negativo, poderá retornar às atividades.