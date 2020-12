Por O Dia

Publicado 18/12/2020 16:33

Rio - O goleiro Diego Alves, enfim, chegou a um acordo com o Flamengo e permanecerá no clube em 2021. Nesta sexta-feira, o jogador foi alvo de brincadeiras por parte do lateral Filipe Luís, que postou um vídeo em seu perfil do Instagram.