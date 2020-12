Gerson e Ramírez durante Flamengo x Bahia Divulgação

Publicado 22/12/2020 09:25

Rio - O meia Índio Ramírez se manifestou, na noite desta segunda-feira, sobre a acusação de racismo feita pelo meia Gerson após a partida entre Flamengo e Bahia, no último domingo, no Maracanã. Em vídeo divulgado pela equipe nordestina a pedido do jogador, ele afirma que não cometeu nenhum tipo de injúria racial.

"Em nenhum momento fui racista. Nem com Gerson e nem com outra pessoa. Quando fizemos o gol, levamos a bola para o meio para reiniciar o jogo rapidamente. Bruno Henrique segura. Eu começo a correr e digo a ele: "Jogue rápido, irmão. Joga sério". Ele joga a bola para trás. Gerson me diz algo, mas eu não entendo muito o português. Não entendi o que falou e disse: "Joga rápido, irmão". Não sei o que ele entendeu e ele começou a me perseguir. E eu sem saber o que tinha acontecido. Eu saí por trás porque não queria brigar com ninguém. Ele disse que eu falei "cala a boca, negro". Eu não falo português tão fluentemente. Estou há um mês no Brasil. Sobre o fato de ser racista, não estou de acordo. Em nenhum momento falei isso, uma palavra tão ruim", afirmou.

Ramírez ainda relatou ter recebido um xingamento xenófobo por parte do atacante Bruno Henrique durante o jogo.

"Bruno, por uma jogada, me chamou de "gringo de m...". Mas eu não prestei muita atenção nisso. Não assimilei. Não fiz nada. A bola seguiu jogando. Sou colombiano, nascido em Antioquia, criado em Rionegro. Minha família sempre me ensinou que somos todos iguais. De coração, espero que as coisas se esclareçam. Minha família e eu estamos vivendo um momento complicado. Não fui racista. Minha família recebeu muitas mensagens de violência. Quero estar bem, vim aqui ao Brasil para jogar. Espero de coração que tudo se solucione. Peço desculpas se o Gerson escutou mal o que falei. Em nenhum momento foi racismo", revelou o colombiano.

Ramírez foi afastado pelo Bahia até a apuração do caso. O jogador, o técnico Mano Menezes e o árbitro Flavio Rodrigues de Souza serão intimados pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) a prestar depoimento sobre o caso. Já o meia Gerson será ouvido na manhã desta terça-feira.