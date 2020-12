Arrascaeta Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 10:28

Rio - Arrascaeta ficou visivelmente incomodado ao ser substituído na partida contra o Bahia, no último domingo, quando o Flamengo ainda perdia o jogo por 3 a 2. Em entrevista ao programa "Arena SBT" nesta segunda-feira, o técnico Rogério Ceni negou qualquer atrito e disse entender a postura do uruguaio.

Publicidade

"Arrascaeta é um jogador genial, assim como o Everton Ribeiro. Eles têm características parecidas. Um destro que joga pela esquerdo, um canhoto que joga pela direita, ambos com funções de armar. Eu entendo o Arrascaeta, nenhum jogador quer sair de campo, ele quer estar lá dentro de campo", afirmou.

Ceni chegou a comparar a atitude do jogador com a de Éverton Ribeiro, que deixou o campo alguns minutos depois e foi o primeiro atleta a cumprimentar o técnico logo após o término da partida.



Publicidade

"Quando você está perdendo o jogo, 3 a 2, o atleta quer estar lá, pois acha que pode resolver, pode ajudar um pouco mais. Então, não tem problema nenhum. Claro que a atitude do Everton é sempre mais tranquila de se levar. Estou super feliz com o desempenho dos dois. Em relação ao Arrascaeta e ao Everton, eles são jogadores excepcionais", finalizou.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão.