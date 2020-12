Werton assina contrato com o Flamengo Reprodução Instagram

Por Venê Casagrande

O Flamengo acertou nesta terça-feira a renovação de contrato do atacante Werton, artilheiro do time Sub-17 em 2020 e promessa das categorias de base rubro-negra. O jogador de 17 anos assinou o seu primeiro vínculo profissional, e o compromisso vai até dezembro de 2023. Segundo apurou a reportagem, a multa rescisória é de 50 milhões de euros, cerca de 315 milhões de reais.

Em 2020, Werton fez 11 gols em 15 partidas disputadas, com direito a alguns jogos no Sub-20. Só no Sub-17, foram oito gols em dez confrontos. O atacante está no clube desde os nove anos de idade e é uma joia que está sendo lapidada para dar bons frutos ao Flamengo no futuro.