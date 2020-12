O técnico Domènec Torrent, do Flamengo RODRIGO BUENDIA / AFP

Por Lance

Rio - Ex-treinador do Flamengo, Domènec Torrent usou as redes sociais para postar uma mensagem de apoio a Gerson, vítima de injúria racial na partida contra o Bahia no último domingo. No texto, o catalão exalta o caráter do meio-campista rubro-negro e defende a importância do combate ao racismo.

Publicidade

Recebi com muita tristeza a notícia dos atos racistas contra o meia Gerson, que foi meu jogador no Flamengo e um homem de um caráter ímpar. O racismo é uma praga mundial que devemos combater todos os dias. Minha solidariedade ao Gerson e seus familiares! pic.twitter.com/MG2VbOMRsy — Domenec Torrent (@DomeTorrent) December 22, 2020 "Recebi com muita tristeza a notícia dos atos racistas contra o meia Gerson, que foi meu jogador no Flamengo e um homem de um caráter ímpar. O racismo é uma praga mundial que devemos combater todos os dias. Minha solidariedade ao Gerson e seus familiares!", publicou Domènec Torrent em sua conta oficial no Twitter.

Na manhã desta terça-feira, Gerson prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) sobre a acusação de injúria racial ao jogador Índio Ramírez, do Bahia. Após depor, o atleta se pronunciou em vídeo divulgado nas redes sociais do Flamengo e destacou a importância de dar voz à população negra.

Publicidade

"Estou aqui na delegacia, vim falar sobre o ocorrido. Quero deixar bem claro que não vim aqui só para falar por mim. Vim para falar pela minha filha, que é negra, meus sobrinhos, meu pai, minha mãe, meus amigos e por todos os negros do mundo. Hoje, graças a Deus, eu tenho um status de jogador de futebol, onde eu tenho voz ativa para poder falar e dar força para que outras pessoas, que também sofrem racismo ou outro tipo de preconceito, possam falar também", disse Gerson.