Pablo Henrique era primo do zagueiro Werley, jogador profissional do Vasco. O jovem morava no CT Ninho do Urubu Reprodução Instagram

Publicado 23/12/2020 13:30

Rio - O departamento jurídico do Flamengo chegou, nesta quarta-feira, a um acordo de indenização com a família de Pablo Henrique, uma das dez vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro de 2019. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "GE".

Na última semana, houve uma redução na pensão mensal de R$ 10 mil para R$ 5 mil, o que revoltou a família de Pablo. Em um primeiro momento, a ideia era ingressar com nova ação com pedindo o restabelecimento da pensão anterior.

No entanto, a família, que é representada pela advogada Mariju Maciel, decidiu aceitar a oferta por conta da demora nas investigações do caso. Houve troca na promotoria do Ministério Público mais de uma vez.

Até o momento, já fecharam acordo as famílias de Athila Paixão, Bernardo Piseta, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Vitor Isaías, o pai de Rykelmo e Pablo Henrique. Seguem sem definição as família de Arthur Vinicius, Christian Esmério e a mãe de Rykelmo.