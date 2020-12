Brazil's Flamengo coach Rogerio Ceni gestures during the closed-door Copa Libertadores round before the quarterfinals football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Racing at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on December 1, 2020. (Photo by Bruna Prado / various sources / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 15:11 | Atualizado 23/12/2020 15:35

O lateral-direito Isla concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira e abordou diversos assuntos do Flamengo. Um deles foi o trabalho de Rogério Ceni no comando da equipe rubro-negra. O chileno encheu a bola do seu atual técnico e o comparou com o argentino Marcelo Bielsa, atualmente no Leeds United, da Inglaterra e com quem trabalhou em 2015 no Marseille, da França.

"Estou surpreso sobre o treinador brasileiro. Agora o Rogério... Ele trabalha muito bem, está muito ligado a um treinador que eu tive, Marcelo Bielsa. A intensidade, como fala, me lembra muito o Bielsa".

Publicidade

Isla chegou ao Flamengo depois de um longo período sem entrar em campo, pois estavam sem clube, mas deu conta do recado e hoje é um dos atletas do elenco que mais atua. Questionado sobre o segredo para ter um bom desempenho físico, o chileno brincou:



"O meu segredo é o mate. Fisicamente, eu joguei na Europa e aqui no Brasil tem que se cuidar muito porque se joga muito. Aqui tem que se cuidar muito. Estou cuidando bastante da minha alimentação."

Publicidade

O Flamengo volta a campo no sábado para pegar o Fortaleza, Às 19h, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.