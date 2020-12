ARTHUR VINICIUS, 15 anos, zagueiro e natural de Volta Redonda. Tinha passagem pela seleção brasileira. Reprodução Facebook

Rio - O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, anunciou que o clube chegou a um acordo nesta quarta-feira com a família de Arthur Vinícius, uma das dez vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro de 2019. Mais cedo, o clube já havia se acertado com a família de Pablo Henrique.

"O presidente sempre colocou como prioridade absoluta estar próximo a família. Estamos sempre trabalhando em respeito às famílias e os meninos que faleceram. Fechamos com família do Pablo Henrique e do Arthur Vinícius. Conversamos pessoalmente com os pais. Conversei com Edson e Sara e graças a Deus eles entenderam. Cada um tem seu tempo. Eles tem toda razão, de vez em quando, de reclamar do Flamengo, do tempo esperado. Flamengo fechou então 8 acordos e meio. Vamos tentar fechar os outros", disse Dunshee ao programa "Seleção SporTV".

Sendo assim, até o momento, já fecharam acordo as famílias de Arthur Vinícius, Athila Paixão, Bernardo Piseta, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Vitor Isaías, o pai de Rykelmo e Pablo Henrique. Seguem sem definição a família de Christian Esmério e a mãe de Rykelmo.